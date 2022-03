Yaïr Lapid a rencontré le roi Abdallah de Jordanie à Amman

"La paix entre nous n'est pas seulement du bon voisinage mais relève aussi d'une responsabilité morale"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a rencontré jeudi à Amman le roi de Jordanie Abdallah II.

"Nous avons convenu que nous devions travailler ensemble pour apaiser les tensions et promouvoir la compréhension, en particulier à l'approche du mois de Ramadan et de la Pâque juive. Notre relation spéciale avec le Royaume de Jordanie assure un avenir meilleur à nos enfants, la paix entre nous n'est pas seulement du bon voisinage mais relève aussi d'une responsabilité morale envers les deux peuples," a déclaré Yaïr Lapid.

Le ministre israélien a félicité le roi pour le renforcement des relations et de la coopération et a discuté avec lui de l'importance stratégique des relations entre les deux pays.

Les deux hommes se sont entretenus sur des questions de politique régionale et internationale, des progrès des accords de normalisation et ont exprimé l'espoir que les projets conjoints d'énergie renouvelable et de commerce porteront leurs fruits.

Depuis la formation du gouvernement israélien actuel, la confiance et les liens avec le Royaume de Jordanie se sont renforcés.

Il s'agit de la deuxième rencontre du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid avec le Roi Abdallah II, après un premier entretien en septembre dernier.