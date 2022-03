Arabie: 81 personnes exécutées en un jour pour des crimes liés au "terrorisme"

L'Arabie saoudite a l'un des taux d'exécution les plus élevés au monde, avec 69 exécutions en 2021

L'Arabie saoudite a exécuté en une seule journée samedi 81 personnes condamnées à mort pour des crimes liés au "terrorisme", un record qui dépasse le nombre total d'exécutions en 2021 dans le royaume.

Soixante-treize Saoudiens, sept Yéménites et un Syrien "ont été reconnus coupables d'avoir commis de multiples crimes odieux" dans le pays, a rapporté l'agence de presse officielle SPA.

Parmi eux, des hommes liés à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) au réseau Al-Qaïda et aux rebelles Houthis du Yémen, a précisé l'agence.

Les 81 personnes avaient été condamnées à la peine capitale pour avoir "attaqué des lieux de culte, des bâtiments gouvernementaux et des installations vitales pour l'économie du pays", et pour des "crimes d'enlèvement, de torture, de viol et de contrebande d'armes", toujours selon SPA.

"Le royaume continuera d'adopter une position stricte et inébranlable contre le terrorisme et les idéologies extrémistes qui menacent la stabilité du monde entier", a encore rapporté l'agence SPA.

Les exécutions en Arabie saoudite se font en général par décapitation.

L'Arabie saoudite a l'un des taux d'exécution les plus élevés au monde, avec 69 exécutions en 2021, selon un décompte basé sur des déclarations officielles.

Cette monarchie absolue est dotée depuis 1992 d'une Loi fondamentale assimilée à une Constitution, reposant sur la charia, la loi islamique.

L'homicide, le viol, les attaques à main armée, la sorcellerie, l'adultère, la sodomie, l'homosexualité et l'apostasie sont passibles de la peine capitale dans le royaume ultraconservateur.

Les exécutions annoncées samedi interviennent au lendemain de la libération du blogueur et militant des droits humains Raif Badawi qui avait été condamné à dix ans de prison pour avoir plaidé pour la fin de l'influence de la religion sur la vie publique en Arabie saoudite.

Sa peine purgée, l'ancien lauréat du prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, âgé de 38 ans, est toutefois visé par une interdiction de quitter le territoire saoudien pendant les dix prochaines années.