Téhéran revendique l'attaque de missiles sur Erbil en Irak

Les Gardiens de la Révolution affirment avoir ciblé un "centre stratégique" israélien

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont revendiqué dimanche les tirs de missiles sur Erbil, dans le Kurdistan irakien, affirmant avoir ciblé un "centre stratégique" israélien et menaçant l'Etat hébreu de nouvelles opérations "destructrices".

Les autorités du Kurdistan irakien (nord) avaient auparavant indiqué que "12 missiles balistiques" tirés "hors des frontières de l'Irak, et plus précisément de l'Est", avaient visé dimanche le consulat américain à Erbil, sans faire de victime.

L'Irak a connu en début d'année une recrudescence d'attaques de roquettes ou drones armés, alors que Téhéran et plusieurs groupes alliés commémoraient le deuxième anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, éliminés par Washington dans un tir de drone sur le territoire irakien.

L'Irak partage sa longue frontière orientale avec l'Iran, qui exerce chez son voisin un rôle incontournable sur le plan politique et économique.

Sur leur site Sepah News, les Gardiens de la Révoulution islamique ont affirmé que "le +centre stratégique de la conspiration et du vice des sionistes+ avait été visé par de puissants missiles de pointe".

Réagissant aux accusations de Téhéran, les autorités du Kurdistan ont ensuite déclaré dans un communiqué que le site visé était un "site civil", fustigeant "une justification visant uniquement à dissimuler ce crime".

"Il s'agit d'allégations sans fondements", a assuré dimanche le gouverneur d'Erbil, lors d'une conférence de presse: "Il n'y a pas de sites israéliens dans cette région, il n'y a que le nouveau bâtiment du consulat américain".

Cette attaque a lieu près d'une semaine après la mort en Syrie de deux hauts gradés des Gardiens de la Révolution, tués dans une attaque imputée à Israël.

"Le régime sioniste (Israël, NDLR) paiera pour ce crime", avaient promis mardi les Gardiens.

Israël n'a pas réagi dans l'immédiat.