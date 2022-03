Une cellule de l'Etat islamique au Liban prévoyait d'assassiner plusieurs dirigeants, dont Emmanuel Macron (média)

Des cellules terroristes avaient reçu l'ordre de commettre un attentat visant à tuer le président français

Une cellule de l'État islamique dans le nord du Liban avait prévu d'assassiner le président français Emmanuel Macron dans une attaque terroriste lors de sa visite au Liban en septembre 2020, a rapporté lundi le média libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah.

Le rapport a affirmé que les cellules de l'EI avaient également prévu de tuer plusieurs hauts responsables au Liban, dont l'ancien Premier ministre Saad Hariri et l'ancien ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil.

Le rapport d'Al-Akhbar est basé en partie sur des informations obtenues à partir de documents issus d'une enquête sur une affaire criminelle dans le village de Kaftun, au nord de Beyrouth.

Cette affaire criminelle a conduit au démantèlement de l'une des plus grandes cellules terroristes au Liban, dont sept membres ont été condamnés à mort.

L'enquête sur l'affaire criminelle, dans laquelle des membres de la cellule ont tiré et tué des policiers, a révélé que certains des suspects étaient des commandants qui avaient prêté allégeance au chef de l'Etat islamique, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, qui a récemment été tué par les forces américaines en Syrie en février.

Plus tard, l'enquête a permis d'identifier un groupe plus important comprenant des agents libanais, syriens et palestiniens.

Le rapport affirme que le système judiciaire libanais a ignoré les informations apparues au cours de l'enquête, à savoir que la cellule avait reçu l'ordre de commettre un attentat-suicide visant à tuer Emmanuel Macron.

Selon le rapport, la fouille de l'ordinateur de l'un des chefs de la cellule a révélé qu'il avait reçu un message de son responsable basé en Syrie, pour que l'attentat soit perpétré dans un quartier chrétien de Beyrouth.