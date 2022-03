Israël: des sites du gouvernement hors service après une cyberattaque "massive", selon des responsables

Le groupe de pirates informatiques Black Shadow a revendiqué l'attaque

Les sites web du gouvernement israélien ont été brièvement mis hors service en raison d'une cyberattaque dite "majeure" lundi soir, selon des responsables.

Le ministre des communications, Yoaz Hendel, a tenu une réunion d'évaluation avec des responsables en raison de la "cyberattaque de grande envergure" dont ont été victimes les sites du gouvernement, selon un communiqué de son bureau.

Les utilisateurs qui tentaient d'accéder aux sites portant l'extension gov.il en ont été incapables pendant au moins une heure, avant que les sites ne soient lentement remis en ligne.

"Des opérations ont été menées par les entreprises de communication afin de rétablir le service le plus rapidement possible, et le service revient progressivement", a assuré le ministère des Communications.

"Le ministère continuera à surveiller la situation jusqu'au rétablissement complet", a-t-il ajouté.

Le groupe de défense de l'accès à Internet NetBlocks a indiqué sur Twitter qu'une "perturbation importante a été enregistrée sur plusieurs réseaux fournis par les principaux fournisseurs [d'Internet] israéliens", avec un graphique montrant l'interruption de la connectivité.

Un responsable cité par les médias israéliens a déclaré que la Direction nationale du cyberespace avait déclaré l'état d'urgence afin d'étudier l'étendue des dégâts causés par cette cyberattaque "massive".

Les responsables israéliens n'ont pas immédiatement indiqué qui était à l'origine de cette attaque, mais certains médias ont rapidement pointé du doigt l'Iran.

Les responsables israéliens ont accusé l'Iran d'avoir tenté de pirater le système d'approvisionnement en eau d'Israël en 2020.