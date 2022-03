Cisjordanie: deux Palestiniens tués par les forces israéliennes, selon le ministère de la Santé palestinien

Plusieurs blessés ont également été recensés, selon le ministère de la Santé palestinien

Un adolescent palestinien a été tué mardi par les forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère de la Santé palestinien.

Nader Haitham Rayan, 16 ans, a été mortellement blessé par plusieurs balles à la tête, à la poitrine et à la main, a précisé le ministère sans donner plus de détails sur les circonstances de l'incident.

Le porte-parole des gardes frontières a indiqué à l'AFP qu'un "terroriste avait tiré vers les forces israéliennes qui avaient répliqué, blessant celui-ci mortellement".

L'échange de tirs s'est produit alors que les forces israéliennes quittaient le camp de Balata après avoir arrêté un Palestinien recherché pour activités terroristes.

Selon le ministère de la Santé palestinien, trois autres Palestiniens ont été blessés lors de cette opération, dont un qui se trouve dans un état grave.

Un second Palestinien a été tué par les forces israéliennes près de Ramallah.

Alaa Shaham, âgé d'une vingtaine d'années, a été mortellement touché d'une balle à la tête et six autres jeunes Palestiniens ont été blessés par balles à Qalandia, entre Jérusalem et Ramallah, a indiqué le ministère.