L'Iran va se doter d'une unité spéciale afin de protéger ses installations nucléaires et ses scientifiques

L'unité sera placée sous le contrôle de l'unité de renseignement des Gardiens de la révolution

L'Iran est de plus en plus préoccupé par les menaces potentielles pesant sur ses installations nucléaires et ses scientifiques, et prévoit de mettre en place une force de sécurité spéciale pour les protéger, ont rapporté cette semaine les médias de la République islamique.

La nouvelle unité sera placée sous le contrôle de l'unité de renseignement des Gardiens de la révolution islamique. Baptisée "commandement de la défense des installations nucléaires", elle sera intégrée au renseignement iranien.

Son objectif sera de protéger les installations sensibles contre le sabotage et les hauts responsables liés au programme nucléaire contre les assassinats "par Israël et d'autres éléments hostiles", a-t-il été précisé.

De nombreux sabotages et assassinats non revendiqués ont visé des installations nucléaires et des scientifiques iraniens depuis 2010. La dernière élimination de ce type remonte à novembre 2020, avec l'assassinat de celui qui était considéré comme le "père du nucléaire iranien", Mohsen Fahrizadeh.

La République islamique accuse l'Etat hébreu et ses services de renseignement d'être derrière chacun de ces actes. Israël n'a pour sa part jamais commenté ces allégations.