Emirats: une équipe de football des "Accords d'Abraham" affrontera une équipe internationale la semaine prochaine

Le ministre de la Culture et des Sports participera à l'événement

Les Émirats arabes unis accueilleront la semaine prochaine un "festival des Accords d'Abraham" à l'Expo 2020 de Dubaï, ont annoncé les ambassadeurs émirati et américain en Israël.

L'événement - censé être le premier d'une série d'événements organisés par le Maroc, Bahreïn et Israël au cours des prochains mois - mettra en vedette un match de football entre une équipe combinée israélienne, émiratie, bahreïnite et marocaine et une équipe composée de stars internationales du football.

Les joueurs de l'équipe nationale d'Israël Tal Ben Haim, Salim Tuama et Maor Buzaglo joueront dans "l'équipe Abraham Accords Classics".

Les joueurs des autres nations d'Abraham Accords jouent également dans leurs équipes nationales respectives.

La "World Legends Team" comprendra les Brésiliens Kaká et Julio Cesar, les Espagnols Carles Puyol et Michel Salgado, l'Argentin Javier Saviola, le Nigérian Jay Jay Okocha, les Français Robert Pires, Bacary Sanga et Claude Makélélé, et le Hollandais Clarence Seedorf.

Le ministre de la Culture et des Sports, Chili Tropper, représentera le gouvernement israélien lors de l'événement. Il sera rejoint par ses homologues des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, ainsi que par l'envoyé américain en Israël Tom Nides et le ministre de l'entrepreneuriat des Émirats arabes unis Ahmad Belhoul Al Falasi.

Israël et les Emirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham en septembre 2020 et ont depuis développé de multiples partenariats.