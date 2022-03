Le premier livre sur le sionisme écrit par un Israélien publié à Abou Dhabi

"La position du monde arabe à l'égard d'Israël est plus multidimensionnelle qu'on ne le pense généralement"

L'Emirates Center for Strategic Studies and Research, le plus grand institut de recherche public des Émirats arabes unis, a publié "Zionism in Arab Discourse" du professeur Uriya Shavit, directeur du programme d'études religieuses et du Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, tous deux à l'université de Tel-Aviv, a rapporté le quotidien Israel Hayom.

L'ouvrage est coécrit par Ofir Winter, chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité nationale de Tel-Aviv et chargé de cours au département d'études arabes et islamiques de l'université.

"Traduit en arabe à l'initiative de l'Égyptien Rami Abd el-Hai Kabil, il s'agit du premier livre de recherche en hébreu jamais publié aux Émirats arabes unis", précise le communiqué.

Publié en hébreu en 2013 par la maison d'édition HaKibbutz HaMeuchad et en anglais en 2016 par la Manchester University Press, l'ouvrage a suscité un intérêt considérable.

Sa thèse principale est que, parallèlement à l'animosité envers le sionisme et Israël, un certain nombre d'intellectuels arabes depuis la fin du XIXe siècle, y compris des membres des Frères musulmans, ont considéré certains aspects de l'entreprise sioniste comme des modèles qui devraient être adoptés par le monde arabe.

Les textes arabes cités dans le livre glorifient une série de qualités sionistes, telles que la démocratie israélienne, les dirigeants sionistes Theodor Herzl et David Ben-Gourion, le statut des femmes dans la société israélienne, la renaissance de la langue hébraïque, les relations entre Israël et la diaspora juive, et les réalisations de la science et du monde universitaire israéliens.

Depuis la création de l'État d'Israël, des dizaines de livres israéliens ont été traduits en arabe, mais la plupart ont été publiés sans le consentement de l'auteur ou sans accord sur les droits d'auteur. En revanche, la publication du livre de Shavit et Winter, il y a deux semaines à Abou Dhabi, s'est faite sur la base d'un contrat de droits d'auteur contraignant, témoignant de la paix chaleureuse qui règne entre les deux pays, notamment depuis la signature des accords d'Abraham qui ont normalisé les liens en 2020.

"Dans le dernier chapitre du livre, nous avons écrit que les Israéliens peuvent et doivent prendre note des points forts identifiés par les penseurs arabes - par exemple, la notion largement acceptée que la démocratie et l'État de droit d'Israël peuvent servir de modèle louable", ont déclaré les auteurs.

"Nous sommes très heureux et fiers que les lecteurs de langue arabe aient désormais accès à notre livre. En un sens, le fait même qu'il ait été traduit, sous les auspices des Accords d'Abraham, confirme notre thèse selon laquelle la position du monde arabe à l'égard d'Israël est plus multidimensionnelle qu'on ne le pense généralement", ont-ils ajouté.