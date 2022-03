La Turquie et Israël peuvent travailler sur le gaz dans le cadre d'une tentative de rapprochement (R. Erdogan)

"Le Premier ministre israélien Naftali Bennett pourrait se rendre en Turquie"

"La coopération dans le domaine du gaz naturel fait partie des mesures les plus importantes que la Turquie et Israël peuvent prendre dans le cadre d'une tentative de rétablissement des liens. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett pourrait se rendre en Turquie, a déclaré vendredi le président Recep Tayyip Erdogan, selon l'agence de presse Reuters.

Plus tôt en mars, M. Erdogan avait estimé que la visite du président israélien Isaac Herzog en Turquie marquerait un tournant dans les relations longtemps tendues entre les puissances régionales, et qu'Ankara était prête à coopérer dans le secteur de l'énergie.

"Dans ce processus, le Premier ministre israélien Bennett pourrait également venir. Avec son arrivée, il pourrait y avoir une chance de commencer une nouvelle ère dans les liens entre la Turquie et Israël", a affirmé Erdogan aux journalistes sur un vol de retour d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles.

"L'une des mesures les plus importantes que nous pouvons prendre ensemble pour les liens bilatéraux, je crois, serait le gaz naturel", a-t-il ajouté, en précisant que les détails de la coopération seraient discutés plus tard lors d'une visite de ses ministres des Affaires étrangères et de l'Energie en Israël.