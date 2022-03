La ministre israélienne des Transports s'envole pour les Émirats arabes unis pour une visite de travail

Mme Michaeli devrait signer un accord de transport maritime avec le ministre de l'Énergie

La ministre des Transports Merav Michaeli s'envolera ce dimanche pour une visite de travail à Dubaï où elle rencontrera de hauts responsables de l'administration émiratie et des personnalités de premier plan dans les domaines de l'aviation et de la logistique.

"Au cours de sa visite, Mme Michaeli signera un accord de transport maritime avec le ministre de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis, Suhail Al Mazroui, et visitera le port de Jebel Ali afin de constater le potentiel commercial de la coopération", a-t-il été indiqué dans un communiqué.

"L'accord renforcera et améliorera les liaisons entre les deux pays, en vue de la création d'une voie maritime efficace, rentable et rapide pour le commerce et de nouvelles opportunités pour les expéditeurs nationaux des deux pays", a-t-il été ajouté.

Selon la source, la ministre rencontrera également le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, pour un protocole d'accord sur l'amélioration de la liberté de circulation des citoyens israéliens vivant aux émirats et la reconnaissance mutuelle des permis de conduire.

Merav Michaeli achèvera sa visite au pavillon des femmes à l'exposition universelle qui se tient à Dubaï, jusuqu'au 31 mars 2022.

Il s'agit de la première visite officielle de la ministre des Transports à l'étranger, qui "vise à renforcer la coopération entre Israël et les États-Unis à promouvoir des accords et des protocoles d'entente dans les domaines du transport et de l'aviation, et à développer des relations de travail entre les Israéliens et les gouvernements émiratis".