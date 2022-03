Ramadan: le ministre israélien de la Sécurité intérieure s'est secrètement rendu en Jordanie (média)

Le déplacement aurait eu lieu la semaine dernière, avant les attaques terroristes de Hadera et de Beersheva

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, s'est secrètement rendu en Jordanie pour discuter des mesures sécuritaires à mettre en place à Jérusalem en amont du mois du Ramadan, a révélé mardi la chaîne publique Kan.

Selon cette source, le déplacement aurait eu lieu la semaine dernière, avant les deux attaques terroristes commises dimanche à Hadera et mardi dernier à Beersheva qui ont entraîné la mort de six personnes.

A Amman, M. Barlev s'est entretenu avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, qui a demandé une série d'allègements sécuritaires.

L'ascension des Palestiniens au mont du Temple (l'esplanade des Mosquées pour les musulmans) a également été discutée, ainsi que l'autorité du Waqf, qui gère les lieux saints musulmans de la vieille ville de Jérusalem.

Omer Barlev aurait accédé à la demande de l'élargissement des pouvoirs de l'administration jordanienne en échange du retrait des membres "problématiques" du groupe, a indiqué la chaîne.

Mardi, le bureau du Premier ministre Naftali Bennett a émis une missive aux responsables gouvernementaux appelant à ne pas lier les différents allègements accordés aux Palestiniens aux dernières attaques terroristes.

"Gaza et le Hamas ne sont pas concernés par les allègements, et il n'y a pas de liens entre les attentats commis et les éventuels assouplissements adoptés à l'occasion du Ramadan", a-t-il été déclaré.

Lundi, le roi Abdallah II de Jordanie était à Ramallah en Cisjordanie pour une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, dans la tentative d'apaiser les tensions dans la région.