Le président israélien I. Herzog rencontrera le roi de Jordanie mercredi à Amman

Le président israélien Isaac Herzog se rendra en Jordanie mercredi pour s'entretenir avec le roi Abdallah II, devenant ainsi le troisième responsable israélien à rencontrer le monarque jordanien en quelques jours.

La visite se tiendra en public – un événement rare dans les relations israélo-jordaniennes. La plupart des visites de responsables israéliens étaient jusqu'à présent tenues secrètes et révélées qu'après coup.

Selon la présidence israélienne, M. Herzog et le roi discuteront "de l'approfondissement des relations israélo-jordaniennes, du maintien de la stabilité régionale à l'approche du Ramadan et de Pessah, du renforcement de la paix et de la normalisation, et des nombreuses opportunités latentes dans les relations entre Israël, la Jordanie et la région dans son ensemble".

En outre, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a rencontré mardi matin le roi jordanien pour discuter des préoccupations liées aux tensions susceptibles de survenir lors du mois du Ramadan, a indiqué son ministère.

Il s'agit de la troisième rencontre entre le monarque et et le responsable gouvernemental, la première se déroulant secrètement en février 2021, avant une réunion publique en janvier dernier.

Selon le bureau de Benny Gantz, la réunion s'est portée essentiellement sur des sujets sécuritaires et de politique locale.

Dimanche, un attentat revendiqué par Daesh a fait deux morts et plusieurs blessés dans la ville de Hadera en Israël.