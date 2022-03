Mahmoud Abbas condamne l'attentat de Bnei Brak dans une déclaration rare

M. Abbas s'était abstenu de condamner les attentats terroristes ces dernières années

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a condamné mardi soir dans une déclaration rare l'attentat de Bnei Brak, perpétré par un terroriste palestinien, qui a fait 5 morts.

"Tuer des civils israéliens et palestiniens ne fera qu'aggraver la situation - alors que tout le monde a intérêt à renforcer la prospérité, en particulier à l'approche du Ramadan et des fêtes juives et chrétiennes attendues," a déclaré Mahmoud Abbas.

Il a toutefois mis en garde contre "l'exploitation de l'incident" pour justifier "l'attaque des Palestiniens par les colons".

Il a ajouté que "le cycle de violence prouve seulement qu'une paix permanente, globale et juste est le moyen le plus court et le plus correct d'assurer la sécurité et la stabilité aux peuples palestinien et israélien."

M. Abbas s'était abstenu de condamner les attentats terroristes ces dernières années.

Israël connaît un regain d'attaques terroristes depuis la semaine dernière. En quelques jours, 11 Israéliens ont été tués dans des attentats islamistes, dont 4 à Beersheva, 2 à Hadera et 5 à Bnei Brak.

La police a élevé son niveau d'alerte au plus haut depuis la guerre avec Gaza en mai dernier.