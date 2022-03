Le chef du Hamas Ismail Haniyeh salue personnellement l'attaque de Bnei Brak

"Notre peuple est né du ventre de ces héros à Jénine, dans le Néguev et la région du Triangle"

Le chef du Hamas Ismail Haniyeh a publié une déclaration dans laquelle il salue personnellement l'attaque islamiste dans la ville de Bnei Brak qui a fait 5 morts mardi soir.

L'attentat, le 3e en une semaine, a été perpétré par un Palestinien de 27 ans, qui travaillait illégalement en Israël.

"Nous sommes fiers du peuple palestinien et du peuple libre de la nation face à l'attaque héroïque qui a frappé tout Israël",a-t-il dit.

"Notre peuple est né du ventre de ces héros à Jénine, dans le Néguev et la région Triangle (nord d'Israël), avec l'épée de Jérusalem apportée par Gaza pendant le dernier Ramadan", a déclaré Haniyeh, faisant référence aux terroristes qui ont perpétré les récentes attaques à Bnei Brak, Beersheva et Hadera.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a quant à lui condamné mardi soir dans une déclaration rare l'attentat de Bnei Brak.

"Tuer des civils israéliens et palestiniens ne fera qu'aggraver la situation - alors que tout le monde a intérêt à renforcer la prospérité, en particulier à l'approche du Ramadan et des fêtes juives et chrétiennes attendues," a déclaré Mahmoud Abbas.

Il a toutefois mis en garde contre "l'exploitation de l'incident" pour justifier "l'attaque des Palestiniens par les colons".

Le peuple palestinien a cependant célébré l'attaque en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est en distribuant des bonbons.