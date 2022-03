Premier protocole d’accord entre l'université de Tel-Aviv et une université marocaine

Le nouvel accord fixe le cadre de la coopération scientifique et technologique entre les deux universités

Le professeur Ariel Porat, président de l’université de Tel-Aviv et Hicham El Habti, président de l’université Mohammed VI – Polytechnique au Maroc ont signé cette semaine un accord de recherche et de coopération universitaire, marquant ainsi une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, selon un communiqué du site de l'Association française de l'Université de Tel-Aviv.

Le nouvel accord fixe le cadre de la coopération scientifique et technologique entre les deux universités.

La collaboration entre l'Université de Tel-Aviv et l'Université Mohammed VI couvrira un large éventail de domaines, en particulier le changement climatique, le développement de nouvelles technologies sur l'eau et l'environnement, le domaine des énergies renouvelables, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la santé et les professions médicales, précise le communiqué.

Le Maroc est le quatrième pays arabe après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'égide des États-Unis. Avant eux, il y a eu l’Égypte en1979, puis la Jordanie en 1994 dans le cadre d’accords de paix.