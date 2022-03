Le Hamas menace d'une "escalade" après l'élimination de terroristes par Tsahal

Le Hamas dit accueillir "le mois béni du Ramadan, le mois de la lutte, du martyre et des victoires"

Le Hamas a menacé de répondre à "l'escalade par l'escalade" après que les forces israéliennes ont éliminé deux terroristes palestiniens au cours d'une fusillade à Jénine.

"Les crimes continus de l'occupation laissent présager une explosion totale, qui sera encore plus puissante et plus douloureuse et misérable, que celles qui ont précédé, et à laquelle notre peuple se joindra dans chaque partie de notre terre occupée", a déclaré le groupe terroriste dans un communiqué.

Le Hamas dit accueillir "le mois béni du Ramadan, le mois de la lutte, du martyre et des victoires" en "embrassant les mains de nos héros révolutionnaires."

Les troupes israéliennes sont entrées dans la ville palestinienne de Tarqumiyah, en Cisjordanie, pour fouiller le domicile du terroriste qui a poignardé et grièvement blessé un Israélien dans un bus près de l'implantation de Neve Daniel ce jeudi matin.

Selon les médias palestiniens, des affrontements ont éclaté dans la zone après l'entrée des troupes dans la maison.

Par ailleurs, les Forces de défense israéliennes ont déclaré que 31 suspects ont été arrêtés en Cisjordanie au cours de la nuit, à la suite d'une vague d'attentats meurtriers en Israël.

L'opération d'arrestation - nommée "Breakwater" - visait des individus soupçonnés de planifier de futurs attentats, ainsi que des personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat de mardi à Bnei Brak, perpétré par un terroriste palestinien d'un village proche de Jénine.

Parmi les détenus, figure un Palestinien d'Hébron soupçonné d'être affilié à l'État islamique, selon l'armée.