Israël/Cisjordanie: des sections de la barrière frontalière démolies, "un échec significatif" (contrôleur de l'État)

"C'est ainsi qu'un terroriste peut se rendre de Jénine à Bnei Brak en une heure"

Le contrôleur de l'État Matanyahu Engelman a accusé jeudi les autorités d’avoir laissé la barrière de sécurité qui sépare Israël de la Cisjordanie tomber en ruine, déplorant que cette clôture, qui a permis d'endiguer une vague de terreur il y a plus de 15 ans, n’était à présent plus d'"aucune utilité".

Le haut responsable a formulé ces remarques tandis que lors de l'inspection de la barrière près de la ville de Matan, au nord-ouest de Tel Aviv, il a constaté qu'à ce niveau une section était démolie.

Sa visite intervenait deux jours après qu'un Palestinien apparemment entré en Israël par un passage dans la clôture éventrée, a tué cinq personnes à Bnei Brak.

"Nous voyons ici des ouvertures par lesquelles passent des milliers de Palestiniens, avec et sans permis, sans aucun contrôle, et par lesquelles même des véhicules pourraient entrer", a-t-il constaté, qualifiant cela d'"échec significatif et substantiel".

"C'est ainsi qu'un terroriste peut se rendre de Jénine à Bnei Brak en une heure, avec une grande facilité", a affirmé M. Engelman.

"Nous avons examiné ces derniers mois la question de la barrière de séparation. Il s'agit d'un échec significatif et substantiel", a dénoncé Le contrôleur de l'État.

'Plus de 8 milliards de shekels (2.27 milliards d'euros) ont été investis dans le projet et un peu plus de 5 milliards de shekels (1.42 milliards d'euros) dans la clôture elle-même. En outre, l'État d'Israël investit 140 millions de shekels (39.66 millions d'euros) par an dans la maintenance et les opérations quotidiennes dans la région", a-t-il détaillé.

Matanyahu Engelman a appelé le Premier ministre Naftali Bennett et le gouvernement dans son ensemble à "revenir à la raison et à se rendre compte que la barrière de séparation qui a par le passé constitué un élément important à la protection des citoyens israéliens contre les terroristes n'est à présent plus d'aucune utilité".

Le haut responsable a appelé à une réévaluation des ressources investies afin "d'examiner comment prévenir ces infractions".