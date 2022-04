Israël et les EAU finalisent un accord commercial de libre-échange

Il entrera en vigueur après sa ratification, aucun calendrier n'a toutefois été indiqué

Jérusalem et Abou Dhabi ont conclu les négociations d'un accord de libre-échange, ont annoncé vendredi les ministères israélien de l'Économie et du Commerce extérieur des Émirats arabes unis, après avoir officiellement établi des relations diplomatiques en septembre 2020.

Selon cet accord commercial, 95% des produits échangés seront dédouanés, immédiatement ou progressivement, notamment des produits alimentaires, agricoles et cosmétiques, ainsi que des équipements médicaux et des médicaments, a indiqué le ministère israélien de l'Economie dans un communiqué.

Selon cette source, il s'agit d'un accord global traitant également de questions liées au commerce des services, à la coopération, aux marchés publics, au commerce électronique et la protection des droits de propriété intellectuelle.

Il entrera en vigueur après sa ratification par les ministres de l'économie des deux pays, aucun calendrier n'a toutefois été indiqué.

"Les bonnes relations déjà établies entre nos deux pays se renforcent aujourd'hui sous la forme d'un accord de libre-échange, qui va considérablement améliorer la coopération économique", a déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett.

"Lors de ma dernière rencontre avec le prince héritier, le Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, à Charm el-Cheikh, nous avons convenu d'accélérer le processus et de le mener à son terme en quelques jours, et c'est ce qui a été fait", a-t-il ajouté.

"Ce traité s'appuiera sur les accords historiques d'Abraham et cimentera l'une des relations commerciales émergentes les plus importantes et les plus prometteuses au monde", a pour sa part déclaré sur Twitter le ministre d'État des Émirats arabes unis au Commerce extérieur, Thani Al Zeyoudi.