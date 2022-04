Cisjordanie: 3 terroristes palestiniens sur le point de commettre un attentat éliminés, 4 combattants de Tsahal blessés

De nombreuses armes ont été saisies dans le véhicule des terroristes

Trois terroristes palestiniens sur le point de commettre un attentat contre des Israéliens ont été éliminés dans la nuit de vendredi à samedi par les forces de sécurité lors d'une opération dans le village d'Araba, au sud-ouest de Jénine en Cisjordanie.

Une fusillade entre les combattants de l'unité YAMAM de l'armée israélienne (unité anti-terroriste) et les terroristes a éclaté, au cours de laquelle quatre combattants ont été blessés dont l'un grièvement. Ils ont ensuite été évacués vers l'hôpital Rambam de Haïfa.

La police israélienne a déclaré avoir reçu des informations concernant une cellule terroriste sur le point de perpétrer une attaque. Les combattants de Tsahal se sont alors rendus sur place et ont arrêté un véhicule dans lequel la cellule se déplaçait, entre Jénine et Tulkarem. Les terroristes ont ensuite ouvert le feu et les forces de Tsahal ont riposté.

De nombreuses armes et grenades ont été saisies dans le véhicule des terroristes, qui étaient membres du Jihad islamique.

Les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive alors que trois attentats islamistes faisant 11 morts ont frappé Israël la semaine dernière. Les effectifs de police et de l'armée ont été renforcés dans tout le pays alors que débute ce samedi le Ramadan, une période propice aux tensions.