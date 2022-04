Le roi de Jordanie aurait proposé à I. Herzog la création d'une réserve commune de blé et de produits alimentaires

L'initiative est encore à l'étude

Le roi de Jordanie, Abdallah II a proposé au président israélien I. Herzog lors de leur réunion à Amman de créer une réserve commune de blé et de produits alimentaires, rapportent les médias mardi.

Lors de la visite du président Herzog à Amman il y a environ deux semaines, le roi de Jordanie lui a présenté une initiative sans précédent pour la coopération régionale en matière de sécurité alimentaire.

L'initiative porte sur la constitution d'un réservoir commun de produits alimentaires et de blé, dont tout pays en détresse pourrait bénéficier.

Parmi les pays cités qui participeraient à la création de la réserve et en bénéficieraient figurent Israël, la Jordanie, l'Egypte mais aussi les Palestiniens.

Cette initiative est une conséquence économique de la guerre russe en Ukraine, qui affecte l'approvisionnement en denrées alimentaires et en blé de nombreux pays, y compris un certain nombre de pays arabes qui dépendent fortement des importations en provenance de Russie et d'Ukraine.

Des sources arabes impliquées dans la question ont déclaré qu'il s'agissait d'une coopération très importante pour le roi de Jordanie.

Le bureau du président Herzog a déclaré en réponse à la publication qu'il n'avait pas l'intention de commenter le contenu des réunions à huis clos.