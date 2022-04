Opération de Tsahal à Jénine: 25 Palestiniens suspectés d'activités terroristes arrêtés

Des armes ont été saisies

L'armée israélienne, le Shin Bet et la police des frontières ont participé à l'arrestation de 25 suspects palestiniens dans un certain nombre de zones en Cisjordanie ces dernières heures, notamment les villages de Zeita, al-Yamun, Balta, al-Khader, Beit Kahil et Azzun Atma.

Les combattants de la brigade commando ont réalisé ce matin une vaste opération d'arrestation dans le village de Zeita dans la zone de la brigade régionale de Menashe. Ils ont localisé des armes et arrêté des personnes recherchées, soupçonnées de contribuer à des activités terroristes.

Dans un même temps, des combattants de la brigade Golani, du Shin Bet et de la police des frontières ont opéré dans la ville de Jénine et les villages voisins.

Au cours de l'opération, des combattants de Tsahal ont tiré sur des terroristes qui leur avaient lancé des explosifs. Aucune victime n'a été déclarée côté israélien.

En outre, des combattants de Tsahal ont opéré dans les autres brigades régionales de Judée-Samarie et ont arrêté des personnes recherchées, dont un suspect impliqué dans la destruction du tombeau de Joseph.

Les suspects ont été emmenés pour être interrogés par les forces de sécurité.

Les troupes de Tsahal sont en alerte maximale pour tenter de déjouer tout attentat prévu contre la population israélienne alors que 4 attaques ont fait 14 morts en trois semaines.