Ankara souhaite une "relation durable" avec Israël (ministre turc des AE)

"Nous attendons de la partie israélienne qu'elle respecte le droit international"

Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré mercredi qu'Ankara cherche à établir une "relation durable" avec Israël, mais que le réchauffement des liens entre les deux pays dépend de la politique de Jérusalem envers les Palestiniens.

"Nous cherchons à établir une relation durable", a affirmé Mevlut Cavusoglu, s'adressant aux journalistes israéliens à Ankara, au ministère turc des Affaires étrangères.

"Depuis 1949, nos relations ont connu des hauts et des bas. Je peux vous dire que ceux-ci étaient dus aux violations des droits des Palestiniens, et non aux problèmes de nos relations bilatérales", a-t-il poursuivi.

"Nous attendons de la partie israélienne qu'elle respecte le droit international sur la question palestinienne pour une relation durable", a-t-il souligné.

Les journalistes sont présents en Turquie pour un voyage de trois jours entièrement financé par la Direction des communications, qui fait partie du bureau du président Recep Tayyip Erdogan.

M. Cavusoglu a affirmé qu'Israël et la Turquie ont des intérêts communs et que la Turquie est "prête à développer la coopération bilatérale et le dialogue régional à travers un agenda positif."

Il souhaite également développer le potentiel de coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce, des investissements, de la science et de la technologie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.

"Il y a un nouvel élan dans nos relations en ce moment", a soutenu le ministre des Affaires étrangères, qui a rappelé la visite du président Isaac Herzog en mars, et l'appel téléphonique de novembre entre le Premier ministre Naftali Bennett et Recep Erdogan.

"Le président Erdogan a réitéré notre soutien à une solution à deux États, il a exprimé nos attentes sur la Palestine lors de la visite du président Herzog. Ce fut une rencontre très franche", a-t-il réitéré.

Le haut diplomate turc s'est montré nostalgique des touristes israéliens qu'il a rencontrés dans sa ville natale d'Alanya, et a déclaré qu'il espérait "que cette année, nous accueillerons davantage de touristes israéliens en Turquie."