Iran: le chef de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution menace Israël

"Les sionistes ont commis des crimes sans précédent dans l'histoire"

Le chef iranien de la Force Al-Qods, Esmail Qaani, a fait l'éloge de Mohammad Hossein-Zadeh Hejazi, une figure clé du Corps des Gardiens de la révolution islamique et a appelé à frapper Israël.

Il a également fait l'éloge des "martyrs palestiniens" dans son discours.

"Nous sommes au milieu du champ de bataille. La République islamique d'Iran est à l'avant-garde de la scène contre l'arrogance mondiale et le sionisme international, et nous continuerons sur la voie de l'honneur et de la grandeur, grâce aux martyrs", a-t-il déclaré.

Il a ensuite fait allusion au rôle clé de Hejazi dans les menaces de l'Iran contre Israël dans le passé.

"Il a exercé de sérieuses responsabilités avec l'approbation du guide suprême de la Révolution", a affirmé le chef de la Force Qods.

Le commandant du Front de la Résistance a déclaré : "L'une des étapes du martyr Hejazi pour atteindre le martyre était sa sincérité, et bien qu'il ait été le commandant adjoint des Gardiens de la Révolution, il est est devenu le commandant adjoint de la Force Al-Qods et a fait son travail avec sérieux et effort."

"Vous regardez le Liban aujourd'hui, quelle est sa situation", a ajouté Qaani, faisant référence à la guerre iranienne contre l'Irak dans les années 1980 ainsi qu'au rôle du Hezbollah dans la lutte contre Israël dans les zones autour de Beyrouth et du sud du Liban.

"Les sionistes ont commis des crimes sans précédent dans l'histoire. Sabra et Chatila que vous avez entendus dans les poèmes est l'un de ces crimes", a-t-il affirmé.

L'Iran est actuellement l'ennemi numéro un d'Israël.