Liban: "9 milliards de dollars suffisent pour détruire Israël", selon un député du Hezbollah

"Il ne restera plus rien de ce qui s'appelle Israël dans la région"

Neuf milliards de dollars suffisent pour anéantir l'État d'Israël, a affirmé samedi le président du bloc parlementaire du Hezbollah au Parlement libanais, Mohammad Raad.

"La résistance n'a besoin que de 9 milliards de dollars et il ne restera plus rien de ce qui s'appelle Israël dans la région", a déclaré l'une des principales figures du groupe chiite, selon une information diffusée par la chaîne libanaise MTV.

La République islamique d'Iran est le principal bailleur de fonds du mouvement libanais Hezbollah, désigné comme organisation terroriste notamment par les États-Unis, la Ligue arabe, le Canada, et le Royaume-Uni.

"Ce qui a mis les Libanais en faillite et les a plongés dans la dernière crise économique et financière, c'est la domination américaine, qui a voulu assiéger la résistance et n'y est pas parvenue", avait accusé Mohammad Raad début avril, selon le site d'information libanais Naharnet.

"Ils ont ensuite cherché à assiéger toutes les institutions de l'État, et elles se sont effondrées", a ajouté le député.

"Certaines personnes disent que ceux qui ne communiquent pas avec les Américains ne sont pas dignes de vivre dans ce pays, mais nous ne communiquerons ni ne parlerons avec les Américains, et nous avons le droit de défendre notre existence contre ceux qui la menacent", a-t-il insisté.