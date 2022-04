Téhéran prêt à cibler le "cœur" d'Israël en cas d'"action contre la nation iranienne" (Ebrahim Raïssi)

"L'armée iranienne a parfaitement profité de l'opportunité des sanctions pour s'autonomiser"

Les forces armées iraniennes viseront le cœur d'Israël si l'Etat hébreu fait "le moindre geste" contre la République islamique, a déclaré lundi le président iranien Ebrahim Raïssi en marge de pourparlers au point mort entre Téhéran et les puissances mondiales pour relancer l'accord sur le nucléaire de 2015.

"Sachez que si vous menez la moindre action contre la nation iranienne, l'objectif de nos forces armées sera le cœur du régime sioniste [Israël, NDLR]. (...) Elles ne vous laisseront pas tranquille", a averti le chef d'Etat lors d'un discours devant des militaires à l'occasion de la Journée de l'armée à Téhéran.

Israël a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne sera lié par aucun pacte sur le nucléaire iranien et qu'il s'autoriserait à prendre des mesures unilatérales contre les sites nucléaires de la République islamique.

Jeudi, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré avoir été informée par l'Iran de la mise en service d'un nouvel atelier de fabrication de composants de centrifugeuses à Natanz (centre), principal site d'enrichissement d'uranium du pays.

Ce développement survient alors que les négociations pour sauver le traité international sur le programme nucléaire iranien n'ont toujours pas abouti, un an après leur démarrage à Vienne, les Iraniens réclamant notamment le retrait des Gardiens de la révolution de la liste américaine des "organisations terroristes étrangères".

"Notre stratégie est la défense et non l'attaque", a souligné lundi M. Raïssi, ajoutant que "l'armée iranienne a parfaitement profité de l'opportunité des sanctions pour s'autonomiser, et nos industries militaires sont maintenant au mieux de leur forme".