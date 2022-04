Violences à Jérusalem: les Émirats arabes unis convoquent l'ambassadeur israélien

"Les Émirats expriment leur inquiétude face à l'escalade des tensions qui menacent la stabilité"

Le ministère émirati des Affaires étrangères a annoncé mardi qu'il avait convoqué l'ambassadeur israélien Amir Haik pour lui faire part "de sa protestation et de sa sévère condamnation" des événements qui se sont déroulés sur le mont du Temple.

"Les Émirats expriment leur inquiétude face à l'escalade des tensions qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région. Le rôle de la Jordanie dans la préservation des lieux saints doit être respecté et le statu quo existant doit être maintenu afin de ne pas saper la gestion du Waqf à Jérusalem", a affirmé Abou Dhabi.

"Le ministre Al Hashemy a insisté sur la nécessité de mettre immédiatement un terme à ces événements, d'assurer une protection totale aux fidèles, de respecter le droit des Palestiniens à pratiquer leurs rites religieux et de mettre fin à toute pratique qui viole le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa", indique WAM.

Dans le contexte des émeutes sur le Mont du Temple et suite à la convocation de l'ambassadeur, la compagnie aérienne des émirats "Wiz Air Abu Dhabi" a annulé dans la foulée, sa participation au vol du 74e Jour de l'Indépendance le 5 mai.

"Nous sommes désolés pour cette décision. Le vol du jour de l'indépendance avec la participation des compagnies aériennes israéliennes aura lieu comme prévu le jour de l'Indépendance qui traverseront Israël à basse altitude", a réagi le syndicat des pilotes israéliens à l'annulation.

Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi.

"Le ministre Lapid a affirmé au secrétaire d'État américain qu'Israël ne serait pas disposé à accepter les appels à soutenir la violence et a souligné la nécessité d'un soutien international pour le retour de la paix à Jérusalem".

Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'effort israélien "réfléchi et responsable face aux émeutes de centaines d'extrémistes musulmans sur le mont du Temple et aux lacunes pour contrecarrer les fake news, qui sont diffusées par des extrémistes, qui incitent au feu et à la violence à la place d'appeler au calme", a-t-il souligné.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est également entretenu au téléphone avec M. Blinken à la suite des développements récents à Jérusalem.