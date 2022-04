"La Turquie maintiendra les liens avec Israël malgré les incidents à Al-Aqsa" (Erdogan)

"Israël est un acteur important dans la région qui ne peut être ignoré"

"La Turquie maintiendra ses liens avec Israël malgré les incidents à la mosquée Al-Aqsa car des relations solides avec Israël sont la clé de la défense des droits des Palestiniens", a déclaré mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Israël est un acteur important dans la région qui ne peut être ignoré", a-t-il affirmé.

Ces propos ont été tenus au lendemain d'un appel téléphonique avec son homologue israélien Isaac Herzog, dans lequel il avait mis en garde contre les "menaces" pesant, selon lui, sur le "statut de la mosquée Al-Aqsa" à Jérusalem.

Depuis vendredi, des heurts ont lieu entre les forces de sécurité israéliennes et des émeutiers palestiniens dans l'enceinte et à proximité de la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem.

Ces incidents surviennent près d'un an après que des tensions similaires ont déclenché un conflit de onze jours entre Israël et les groupes terroristes armés de Gaza.

Le président Erdogan a indiqué sur son compte Twitter qu'il avait dit à M. Herzog que "le fait que la mosquée Al-Aqsa ait été attaquée par des groupes fanatiques après la prière du matin hier et avant-hier (...) et la tension à Gaza ont renforcé notre tristesse."

"En cette période sensible, je voudrais souligner une fois de plus la nécessité de ne pas permettre les provocations et les menaces contre le statut et la spiritualité de la mosquée Al-Aqsa", a ajouté le président turc.

Israël et la Turquie ont proclamé une nouvelle ère dans leurs relations après plus d'une décennie de rupture diplomatique, après la visite historique de M. Herzog à Ankara en mars.