La Jordanie convoque une réunion régionale d'urgence suite aux tensions à Jérusalem

La diplomatie israélienne accuse Amman de jouer un "double jeu" avec ses réponses aux récents troubles

La Jordanie, qui administre la mosquée Al-Aqsa, va tenir une réunion d'urgence d'un comité régional avec pour ordre du jour "les politiques et mesures israéliennes illégales" à Jérusalem.

La réunion du Comité comprend des pays membres qui ont récemment normalisé leurs relations avec Israël, dont les Émirats arabes unis.

Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, le Maroc et l'Autorité palestinienne participeront également à cette rencontre

WAFA rapporte que le but de la réunion sera de "discuter de la récente escalade israélienne à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et des moyens de l'arrêter et de rétablir le calme."

Mercredi, un haut responsable diplomatique israélien a accusé la Jordanie de jouer un "double jeu" avec ses réponses aux récents troubles à Jérusalem, haranguant Israël en public tout en parlant plus raisonnablement derrière des portes closes.

"Ils nous disent que c'est la façon dont ils tiennent à distance ceux qui demandent à la Jordanie de rompre ses liens avec Israël", a déclaré le responsable diplomatique lors d'un briefing avec des journalistes israéliens.

Plus de la moitié de la population jordanienne est d'origine palestinienne, et son traité de paix de 1994 avec Israël est très impopulaire, en particulier pendant les périodes de violence entre Israéliens et Palestiniens.

La Jordanie a pris quelques mesures contre Israël ces derniers jours, même si elles sont largement symboliques. Amman a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour le réprimander après que la police a pénétré à plusieurs reprises ces derniers jours sur le site de la mosquée Al-Aqsa, point névralgique, pour réprimer des émeutiers palestiniens.