Afghanistan: au moins 10 morts et 15 blessés dans une attaque dans une mosquée chiite revendiquée par l'EI

Au moins 4 personnes ont été tuées et 18 blessées à Kunduz dans l'explosion d'une bombe placée sur un vélo

Au moins 10 personnes ont été tuées et 15 blessées dans une explosion ayant frappé jeudi une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, deux jours après un attentat contre une école d'un quartier chiite de Kaboul.

"Une explosion dans une mosquée de nos frères chiites a tué 10 personnes et en a blessé 15", a déclaré à l'AFP Asif Waziri, porte-parole de la police de la province de Balkh, dont Mazar-i-Sharif est la capitale.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité ne pouvait être indépendamment vérifiée, montraient des victimes emmenées vers les hôpitaux depuis la mosquée Seh Dokan, où le sol était jonché de morceaux de verre.

Par ailleurs, au moins quatre personnes ont été tuées et 18 blessées à Kunduz (nord-est) dans l'explosion d'une bombe placée sur un vélo, au passage d'un véhicule transportant des civils mécaniciens travaillant pour une unité militaire talibane, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police provinciale, Obaidullah Abedi.

Et à Kaboul, un engin explosif placé en bord de route a blessé deux enfants, selon la police de la capitale.

La sécurité s'est améliorée en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août et le retrait des troupes américaines, après 20 ans d'une guerre d'usure contre leur présence militaire.

Des attaques, essentiellement revendiquées par l'Etat islamique-Khorasan (EI-K), la branche régionale de l'EI, surviennent toutefois encore régulièrement.

Mardi, au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans deux explosions ayant frappé une école pour garçons d'un quartier de Kaboul largement peuplé par des membres de la minorité chiite hazara.