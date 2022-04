"Nous appelons notre peuple à affronter l'occupation au cours des dix derniers jours du Ramadan" (Hamas)

L'ONU a fait part ce vendredi de "sa profonde inquiétude" face aux violences depuis un mois

"Nous appelons notre peuple à affronter l'occupation et ses colons dans la mosquée Al-Aqsa au cours des dix derniers jours du Ramadan", a déclaré vendredi l'organisation terroriste Hamas alors que les tensions restent vives à Jérusalem.

Un haut responsable de la police a souligné à Channel 12 que ces affrontements et actes de terrorisme initiés par le Hamas "ne dictent ni n'affectent les opérations menées dans le secteur de Jérusalem et en général", et que la police "utilisera tous les moyens à sa disposition contre toute violence et tentatives pour perturber l'ordre public, et nuire aux fidèles musulmans qui viennent sur le Mont du Temple".

Ce vendredi matin, des centaines d'émeutiers arabes, dont certains masqués, se sont barricadés dans la mosquée al-Aqsa, ont jeté des pierres, tiré des feux d'artifice et agité des drapeaux du Hamas.

Une policière a été blessée au visage par une pierre et a été évacuée pour obtenir des soins médicaux.

Par ailleurs, l'ONU a fait part de "sa profonde inquiétude" face aux violences depuis un mois en Israël et dans les Territoires palestiniens.

"Nous sommes profondément inquiets de l'escalade de la violence dans les Territoires palestiniens et en Israël depuis un mois", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme lors d'un briefing ordinaire de l'ONU à Genève.