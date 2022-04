Israël ferme dimanche l'entrée aux travailleurs de Gaza à la suite de tirs de roquettes

"La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire"

Israël a annoncé samedi la fermeture temporaire du point de passage d'Erez aux travailleurs et commerçants palestiniens de la bande de Gaza, à la suite de tirs de roquettes depuis le territoire palestinien sur l'Etat hébreu.

"A la suite de tirs de roquettes (vendredi), les commerçants et travailleurs de Gaza ne seront pas autorisés à traverser le passage d'Erez dimanche", a indiqué dans un communiqué le COGAT (Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires).

"La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire", a ajouté le communiqué.

Vendredi soir, deux roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza contrôlée par le groupe islamiste Hamas, l'une a touché un champ en territoire israélien, la seconde n'a pas franchi la frontière.

Tôt samedi, une troisième roquette a été tirée depuis le sud du territoire palestinien et s'est écrasée dans une zone non habitée de l'Etat hébreu.

Aucune victime n'a été signalée à la suite de ces tirs.

Il s'agissait de la cinquième attaque à la roquette sur le sud d'Israël depuis lundi, les premières ayant entraîné une riposte aérienne israélienne contre des positions du Hamas.

Aucun des tirs n'a été revendiqué par les groupes armés basés à Gaza, mais Tsahal tient pour responsable le Hamas, seule organisation au pouvoir dans le territoire palestinien.

Parallèlement, de violents affrontements ont éclaté ces derniers jours entre émeutiers palestiniens et policiers israéliens sur le mont du Temple à Jérusalem, les manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et du Hamas et scandant des slogans en faveur du groupe terroriste au pouvoir à Gaza, qui a appelé à une "mobilisation" en amont des prières.