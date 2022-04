L'armée israélienne a riposté contre des cibles au Liban après le tir d'une roquette sur Israël

Le projectile tiré sur le nord d'Israël s'est écrasé dans une zone non habitée sans faire de dégâts ni blessés

L'artillerie israélienne a riposté lundi matin contre des cibles au Liban après le tir d'une roquette sur Israël plus tôt dans la nuit.

"L'artillerie de Tsahal a frappé des cibles au Liban en ouvrant le feu en direction du point de lancement en représailles à la roquette tirée sur le territoire israélien", a déclaré Tsahal dans un communiqué.

Le projectile tiré dans la nuit de dimanche à lundi depuis le Liban vers le nord d'Israël, s'est écrasé dans une zone non habitée près du kibboutz Matzuva à proximité de la frontière, la sirène d'alerte à la roquette n'a pas retenti.

Aucun blessé ni dégât n'a été signalé.

Le tir n'a pour l'heure pas été revendiqué, mais "on estime qu'il s'agit d'une action perpétrée par des factions palestiniennes, de manière liée à la période du Ramadan et aux événements sur le Mont du Temple", a déclaré le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Ran Kochav.

Depuis plus de dix jours, de violents affrontements ont lieu dans et autour du complexe de la mosquée Al-Aqsa qui se trouve sur le site, des heurts qui surviennent en marge d'une vague de violence meurtrière, faisant craindre un conflit plus large.

"Nous avons réagi de manière rapide et efficace", a affirmé le capitaine Yotam Zeituni, le commandant d'artillerie qui a ordonné la riposte contre le Liban.

https://twitter.com/i/web/status/1518388083263217670

La force de maintien de la paix des Nations Unies le long de la frontière (FINUL) a de on côté appelé à la retenue.

"Une roquette a été tirée depuis le Liban vers Israël tôt ce matin. Les Forces de défense israéliennes ripostent par des dizaines d'obus. Le chef de mission et commandant de la FINUL @aroldo_lazaro appelle au calme et à la retenue dans cette situation volatile et continue", a tweeté la FINUL.