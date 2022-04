Israël: saisie d'une vingtaine d'armes de poing et arrestation d'un trafiquant palestinien dans la vallée du Jourdain

Des caméras de surveillance ont permis de repérer le suspect s'approchant de la frontière depuis la Jordanie

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté lundi matin un Palestinien soupçonné de contrebande d'armes en Cisjordanie depuis la Jordanie, confisquant deux douzaines d'armes de poing, ont annoncé l'armée et la police.

Selon la police israélienne, 24 armes de poing et 800.000 dinars jordaniens (un peu plus d'un million d'euros) en espèces ont été trouvés dans un sac transporté par le suspect âgé de 29 ans depuis Jéricho, près de l'implantation d'Argaman en Cisjordanie, à la frontière jordanienne.

Des caméras de surveillance ont permis de repérer le suspect s'approchant dans la nuit de la frontière depuis le territoire jordanien, a indiqué l'armée.

Selon la police, des officiers lui ont tendu une embuscade dans une zone non habitée près de l'implantation après que le suspect a franchi la frontière.

Les responsables de l'application des lois ont par ailleurs indiqué que les armes introduites en contrebande depuis la Jordanie auraient probablement été vendues à des Arabes israéliens à des fins criminelles et terroristes.

La valeur des armes de poing saisies lundi a été estimée à environ 1 million de shekels (285.000 euros), ont précisé des responsables de la police.

Contrairement aux autres frontières d'Israël - avec l'Égypte, le Liban et la Syrie - sa frontière avec la Jordanie est largement ouverte, souvent sans réelle clôture, et relativement non gardée, ce qui en fait un endroit propice à la contrebande à grande échelle.