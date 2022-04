Iran: Téhéran juge "positif et sérieux" son dialogue avec Ryad

Les pourparlers entamés jeudi constituent le cinquième cycle de négociations organisé en Irak

L'Iran a indiqué lundi que le dernier cycle de négociations avec son rival régional, l'Arabie saoudite, était "positif et sérieux", et que des progrès supplémentaires pourraient être réalisés.

L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite ont rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Ryad d'un célèbre religieux chiite.

"Le cinquième cycle de négociations entre Téhéran et Ryad organisé jeudi (...) a été positif et sérieux et s'est traduit par des progrès", a déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.

Les deux puissances rivales, qui s'accusent mutuellement de déstabiliser le Moyen-Orient, ont cependant exprimé leur volonté de surmonter leurs divergences et entamé des négociations rendues publiques pour la première fois en avril 2021.

Les pourparlers entamés jeudi constituent le cinquième cycle de négociations organisé en Irak, pays frontalier de l'Iran et de l'Arabie saoudite.

Selon l'agence de presse iranienne Nournews, "de hauts responsables du secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran" et "le chef du service des renseignements saoudiens" ont assisté à la réunion de samedi.

"Nous pouvons nous attendre à des progrès rapides dans divers domaines (...) si les négociations se déroulent à un niveau politique de premier plan", a indiqué M. Khatibzadeh lundi.