Nouvelles collaborations entre l'université de Tel-Aviv et les principales universités turques

"Le monde universitaire est un pont entre les nations"

Le réchauffement des relations entre la Turquie et Israël, qui a culminé récemment avec la rencontre entre le président d'Israël Yitzhak Herzog et le président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan, s'exprime désormais également dans le domaine universitaire.

Pour la première fois depuis une dizaine d'années, l'université de Tel-Aviv a renouvelé ses relations universitaires avec la Turquie, en nouant des liens avec trois des principales universités du pays : Koç, Özyeğin, et Sabancı.

Lors d'une réunion qui s'est tenue à Istanbul à la fin de la semaine, le président de l'Université de Tel-Aviv, le professeur Ariel Porat, et les directeurs des trois universités turques ont décidé de faire progresser l'"initiative Academic Bridge", qui comprend une série de collaborations universitaires, notamment des programmes d'échange d'étudiants et de professeurs et des initiatives de recherche conjointes.

"L'objectif de cette initiative est de promouvoir la recherche universitaire dans les deux pays", a souligné le professeur Porat.

"Chaque année, l'université de Tel-Aviv accueille des milliers d'étudiants musulmans et chrétiens d'Israël et du monde entier, et nous serons ravis d'étendre cette collaboration aux principales universités de Turquie également. Le monde universitaire est un pont entre les nations, et une clé de la croissance économique et sociale partout dans le monde", a-t-il ajouté.

Les parties impliquées affirment que sans le réchauffement des relations entre les chefs d'État, il aurait été difficile de faire progresser la collaboration universitaire. Les projets de recherche conjoints devraient aborder un large éventail de questions, notamment des sujets d'importance régionale tels que le climat, l'esprit d'entreprise et l'archéologie, ainsi que la situation au Moyen-Orient.

"J'espère sincèrement qu'après des années de faibles contacts entre les institutions israéliennes et turques, notre visite annonce une nouvelle ère. Israël et la Turquie sont puissamment liés par une histoire riche, une série d'intérêts politiques et économiques, et des défis similaires dans des domaines tels que le climat, la santé et la technologie. Ainsi, le pont académique que nous construisons a un grand potentiel", a déclaré la professeure Milette Shamir, vice-présidente de l'université de Tel-Aviv.