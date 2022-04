Le chef du Shin Bet rencontre Mahmoud Abbas au milieu des tensions sur le mont du Temple

M. Abbas a également rencontré le roi de Jordanie pour discuter des heurts à Jérusalem

Ronen Bar, le chef du Service de sécurité intérieure israélien, a rencontré la semaine dernière à Ramallah le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à propos des tensions qui ont éclaté sur le mont du Temple pendant le Ramadan.

La réunion s'est déroulée dans le cadre d'efforts pour rétablir le calme au milieu de vives tensions entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes au sommet du mont du Temple à Jérusalem.

Les Palestiniens ont accusé Israël de violer le statu quo sur le lieu saint, tandis qu'Israël a déclaré que ses forces avaient été contraintes d'entrer dans la mosquée al-Aqsa afin de réprimer les émeutes planifiées et les jets de pierres par les Palestiniens.

Le statu quo actuel sur le site, qui est administré par le Waqf jordanien, permet aux Juifs de visiter le site à certains moments mais pas d'y prier, tandis que les musulmans ont un accès plus large au mont du Temple.

Mercredi, Mahmoud Abbas a rencontré à Amman le roi Abdallah de Jordanie pour discuter des tensions à Jérusalem.

Abdallah a notamment appelé la communauté internationale "à rétablir le calme dans la ville sainte et à empêcher les attaques récurrentes contre les lieux saints islamiques et chrétiens et les personnes qui s'y trouvent", a déclaré la Cour royale jordanienne.