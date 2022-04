Journée mondiale d'Al-Quds: le Jihad islamique menace Israël dans une nouvelle vidéo

"La géographie de la bataille à venir dépassera les frontières de la Palestine"

La branche armée du groupe terroriste du Jihad islamique a menacé Israël en montrant des images des drones aériens de l'organisation à Jénine dans un clip de propagande.

Dans une vidéo publiée par le groupe terroriste, un drone apparait en train de larguer un engin explosif sur une jeep militaire israélienne.

Le Jihad islamique publie des vidéos pour marquer la Journée mondiale d'Al-Quds, une journée de solidarité avec les Palestiniens initiée par l'ayatollah iranien Khomeini.

"L'ennemi devrait réfléchir et se demander comment sont nos drones aujourd'hui et quelles sont leurs capacités trois ans après cette opération", a déclaré Abu Hamza, porte-parole de la branche militaire du Jihad islamique.

https://twitter.com/i/web/status/1519624972691460097 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces dernières années, le Jihad islamique a connu un regain d'activité dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, et dans ses environs.

De plus, Abu Hamza a juré que l'organisation, ainsi que d'autres groupes terroristes, transformeront un jour l'Etat hébreu en une "masse de feu et de flammes", et a demandé à Israël "de ne pas se mêler de la mosquée Al-Aqsa", le troisième site le plus sacré de l'Islam.

"Violer la mosquée Al-Aqsa et les lieux saints islamiques en Palestine conduira à ouvrir de nouveaux et larges fronts contre l'entité ennemie. La géographie de la bataille à venir dépassera les frontières de la Palestine", a assuré Abu Hamza.