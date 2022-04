Liban: des appels lancés en faveur de l'abrogation de l'interdiction des contacts avec Israël lors d'une conférence

Les intervenants ont prôné la neutralité libanaise plutôt qu'une alliance étroite avec l'Iran

Lors d'une conférence organisée au Liban la semaine dernière et soutenue par le patriarche maronite chrétien, des intervenants ont insisté pour que le pays adopte une politique étrangère neutre et ont même abordé le sujet tabou de la normalisation avec Israël.

La conférence, intitulée "On Reclaiming Neutrality in Lebanon", s'est tenue samedi dans la ville de Harissa, dans le centre du Liban, sous les auspices du patriarche maronite Bechara Al-Raï. Le représentant du haut clergé, comme d'autres participants, a exhorté le pays à quitter l'axe régional dominé par l'Iran et à adopter une position plus neutre en matière de politique étrangère, ce qui, selon eux, est "essentiel à l'identité libanaise".

"Ce qu'il faut maintenant, ce n'est pas introduire l'idée de neutralité dans le système libanais, mais restaurer la neutralité que les Libanais ont perdue en raison de leurs affiliations étrangères croissantes", a déclaré Samir Mazloum, représentant du patriarche au rassemblement.

Bien que le Liban compte d'importantes communautés musulmanes et chrétiennes sunnites, la politique du pays a largement dérivé sous l'influence de l'Iran à majorité chiite. Le Hezbollah, le groupe terroriste musulman chiite, domine la politique libanaise et il est ouvertement engagé dans la destruction d'Israël.

"Nous sommes maintenant partie prenante dans les guerres des autres, alors que nous voulons faire la paix. Nous sommes maintenant une maison pour les prêcheurs de haine, alors que nous voulons répandre l'amour", a affirmé Toni Nissi, un orateur chrétien qui a ouvert la conférence.

Les politiques chrétiens maronites, tels que le président Michel Aoun, ont maintenu des alliances avec le Hezbollah. Mais le patriarche maronite Al-Ra'i a adopté une vision différente ces dernières années, fustigeant le groupe terroriste pour son implication dans la guerre civile syrienne.

Le sujet le plus sensible abordé lors de la conférence était les lois strictes qui sanctionnent presque tout contact avec les Israéliens comme une "normalisation" passible d'une peine de prison et de travaux forcés.

Les Libanais sont interdits de tout type de contact avec les Israéliens, y compris les Arabes israéliens.