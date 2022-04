Yom HaShoah: un journal iranien publie un article antisémite faisant l'éloge d'Hitler

Le journal d'État Kayhan décrit les Juifs comme "un peuple connu pour son entêtement"

Un grand journal iranien a publié un article d'opinion comprenant des tropes antisémites et des éloges d'Adolf Hitler, alors qu'Israël marque ce jeudi sa journée nationale de commémoration de la Shoah.

La République islamique d'Iran marquera vendredi la journée d'Al-Quds, une journée de solidarité avec la cause palestinienne initiée par l'ayatollah Khomeini en 1979, année de la révolution islamique.

Cette "fête nationale" est caractérisée par des discours et des événements anti-israéliens et des menaces de "libération" de Jérusalem du "contrôle israélien".

Le rédacteur en chef de Kayhan est Hossein Shariatmadari, qui a été qualifié de "représentant du Guide suprême d'Iran".

Rédigé par un universitaire identifié comme Mohammad Hadi Sahraei et intitulé "Peut-être sans guerre", l'article commence par rappeler l'histoire biblique du péché du veau d'or au mont Sinaï, dont une version est mentionnée dans le Coran.

Sahraei a utilisé le récit de cette histoire dans le Coran pour étayer ses affirmations selon lesquelles les Juifs sont "un peuple connu pour son entêtement, ses objections et ses excuses".

Sa description des Juifs se poursuit ainsi : "Ceux qui considèrent les autres comme leur propriété, et eux-mêmes comme supérieurs aux autres et le peuple élu permanent de Dieu ; ils corrompent la terre ; leurs savants sont connus pour la distorsion, l'usure, la fornication, la prophétie et le meurtre, et ils ont également jeté les bases du meurtre des imams chiites, etc.".

Sahraei soutient que la plupart des juifs "appartiennent à l'idéologie sioniste que notre monde actuel comprend avec sa chair et son sang", affirmant que les "sionistes ont maîtrisé l'historiographie et la narration, car ils sont passés maîtres dans la falsification des livres divins et de l'histoire. Et tout comme les conteurs écrivent des romans ou des fictions, ils tissent l'histoire en fonction de leurs besoins futurs."

L'Iran nie la Shoah et le meurtre systématique des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et parraine occasionnellement des événements de caricatures négationnistes.

Il a affirmé que "la logique que Hitler a démontrée en les expulsant d'Allemagne est qu'il est le plus intelligent et le plus courageux que tous les dirigeants européens actuels."

L'Europe d'après la Seconde Guerre mondiale, selon l'auteur, "a endossé le mythe de l'Holocauste" comme "excuse pour sa lâcheté et son humiliation."