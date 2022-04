"L'entente est proche" entre l'Iran et l'Arabie saoudite, selon l'Irak

"L'Irak a un intérêt direct à voir se concrétiser l'entente"

Entre l'Iran et l'Arabie saoudite, "l'entente est proche", a estimé le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, dans un entretien publié samedi par le quotidien étatique Al-Sabah, les deux puissances régionales rivales ayant repris leurs pourparlers à Bagdad après une brève suspension.

A l'issue d'un cinquième cycle de pourparlers rassemblant le 21 avril de hauts responsables sécuritaires iraniens et saoudiens, les autorités irakiennes ont multiplié les déclarations optimistes, indiquant qu'une sixième rencontre devrait avoir lieu prochainement et allant jusqu'à espérer à terme une reprise des relations diplomatiques suspendues en 2016.

"Nos frères en Arabie saoudite et en République islamique d'Iran abordent le dossier du dialogue en faisant preuve d'une grande responsabilité, à la hauteur des exigences de la situation actuelle dans la région", a indiqué M. Kazimi dans cet entretien à Al-Sabah.

"Nous sommes convaincus que l'entente est proche", a-t-il ajouté. "L'Irak a un intérêt direct à voir se concrétiser l'entente entre les pays de la région pour parvenir à la stabilité régionale".

Le Premier ministre a lui-même assisté à la dernière réunion, selon la diplomatie irakienne.

"Les pourparlers ont commencé et se poursuivent (...) et pourraient peut-être déboucher sur une restauration des représentations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite", avait assuré mardi le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères, Ahmed al-Sahaf, cité par l'agence de presse étatique INA.