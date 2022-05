Cisjordanie: Tsahal a cartographié les maisons des deux terroristes responsables du meurtre d'un Israélien à l'entrée d'Ariel

Plusieurs Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes ont été interpellés

Les forces de sécurité israéliennes ont effectué des raids d'arrestation en Cisjordanie tôt dimanche matin, et cartographié les domiciles des deux terroristes responsables de l'attaque meurtrière à Ariel.

Lors de ces opérations conjointe de l'armée israélienne, le Shin Bet et la police des frontières, plusieurs Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes ont été interpellés, et des armes illégales ont été saisies dans les villages de Jalazone, Mirka, Sanur et Qarawat Bani Hassan.

Dans ce dernier village, les soldats a cartographié les maisons de Samih Assi et Yahya Mir'i, arrêtés par les forces de sécurité samedi soir.

Au cours de l'opération de cartographie, les troupes de Tsahal ont arrêté un homme soupçonné d'avoir aidé les deux terroristes.