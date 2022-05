Israël: Tsahal ferme les points de passage avec la Cisjordanie et Gaza pour le Jour du Souvenir et la fête de l'Indépendance

De telles fermetures sont une pratique courante lors de fêtes, "une mesure préventive contre les attaques"

L'armée israélienne a annoncé dimanche que les points de passage frontaliers entre Israël et la Cisjordanie d'une part et avec la bande de Gaza d'autre part seront fermés lors des commémorations du Jour du Souvenir et des célébrations du Jour d'Indépendance.

Ces postes seront fermés à compter de mardi à 15 h, et jusqu'à minuit jeudi soir, a-t-il été précisé dans un communiqué.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que les points de passage frontaliers pour les Palestiniens rouvriraient "sous réserve d'une évaluation de la situation".

De telles fermetures sont une pratique courante lors de fêtes, "une mesure préventive contre les attaques terroristes à ces moments considérés comme des périodes de tension accrue", a-t-il été détaillé par l'armée.

Samedi dernier, Israël avait annoncé la fermeture temporaire du point de passage d'Erez aux travailleurs et commerçants palestiniens de la bande de Gaza, à la suite de tirs de roquettes depuis le territoire palestinien sur l'Etat hébreu.

Il avait été rouvert le mardi suivant.

"Après l'évaluation de la situation sécuritaire, il a été décidé que les travailleurs et les commerçants (palestiniens) pourront à nouveau entrer mardi en Israël à travers le passage d'Erez", avait indiqué le Cogat, l'organe du ministère israélien de la Défense qui supervise les activités civiles dans les Territoires palestiniens.