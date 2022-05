"Je voudrais voyager librement en Arabie saoudite" (président israélien)

"L'adhésion future de Riyad aux accords d'Abraham dépend largement de ses relations avec Washington"

"Les Saoudiens doivent rejoindre la famille des accords d'Abraham et je serais certainement heureux de voyager librement en Arabie saoudite", a déclaré le président Isaac Herzog au quotidien Israel Hayom dans une interview spéciale qui sera publiée en entier le jour de l'Indépendance d'Israël (jeudi).

"Le processus d'adhésion dépend non seulement d'Israël, mais aussi des processus internes en Arabie saoudite et des relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis", a-t-il affirmé.

Abordant sa relation de travail avec le Premier ministre Naftali Bennett, Herzog a indiqué que leur coopération était "excellente".

"Je suis arrivé à la présidence avec une vaste expérience et une multitude de relations diplomatiques que j'exploite pour servir le pays en totale coordination avec Bennett", a-t-il précisé.

"Je pense que l'avantage de mon mandat réside dans le courant souterrain qui remonte à la surface - la prise de conscience de l'intégration d'Israël dans la région", a poursuivi le président israélien.

Cependant, M. Herzog a exprimé ses inquiétudes quant à l'incitation à la violence sur les réseaux sociaux, qui se manifeste de manière de plus en plus virulente, en particulier concernant la mosquée Al-Aqsa.

"Les réseaux sociaux présentent des produits non filtrés et permettent une interprétation déformée de la réalité. Nous, en tant que nation startup, devons produire des solutions qui feront de la vérité une connaissance publique", a-t-il asséné.

M. Herzog a dit avoir confiance dans la capacité de toutes les institutions de l'État à surmonter n'importe quel défi.

"Nous devons remercier Tsahal, l'agence de sécurité Shin Bet, le Mossad, la police israélienne et toutes les autres forces de sécurité, et nous devons prier pour qu'ils continuent leur bon travail afin de tenir le mal à distance", a-t-il affirmé.

Commentant la crise politique en Israël, le président s'est engagé à "faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la stabilité - en assurant l'intégrité du processus politique.

"L'instabilité a un impact direct sur la qualité de nos vies, le coût de la vie et l'éducation de nos enfants", a-t-il estimé.

Quant à la participation accrue des partis politiques arabes au gouvernement, M. Herzog considère qu'il s'agit d'"une question politique, et que l'intégration d'éléments du secteur arabe au sein de l'exécutif était prévisible au fil du temps [...] Vous pouvez observer ce processus dans chaque nation", a-t-il conclu.