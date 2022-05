Yom Hazikaron: l'ambassade d'Israël à Abou Dhabi organisera une cérémonie pour les soldats de Tsahal

"La normalisation avec Israël renforce la paix et l'amour"

L'ambassade d'Israël à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis organisera ce mardi soir une cérémonie dédiée aux combattants de Tsahal tombés pour Israël et aux victimes du terrorisme, une première dans le pays, a rapporté le radiodiffuseur Kan.

L'événement se déroulera en présence de l'ambassadeur d'Israël aux Emirats, Amir Haik, et se tiendra en hébreu.

Ces dernières années, de plus en plus de cérémonies ont été organisées pour marquer la Shoah ou autres évènements importants dans les pays arabes en signe d'identification avec les Juifs et pour montrer l'ouverture interreligieuse de ces pays.

Mais cette cérémonie marquera un tournant car le jour du Souvenir est directement lié aux guerres sanglantes entre Israël et les États arabes depuis sa création, et au conflit israélo-palestinien qui continue de faire des victimes.

Israël a le droit de créer un tel évènement, selon Amjad Taha, chef régional du Centre britannique d'études et de recherche sur le Moyen-Orient et expert en affaires politiques stratégiques aux Emirats.

"Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tous les termes, mais nous sommes toujours en faveur de la commémoration des victimes du terrorisme. Tous les gens ici respectent cette loi. L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats renforce la paix et l'amour", a affirmé le militant qui soutient la paix avec Israël.