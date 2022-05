L'Iran va exécuter un ressortissant irano-suédois reconnu coupable d'espionnage pour le compte du Mossad

Cette décision intervient au terme du procès de Hamid Noury condamné en Suède à perpétuité

Un ressortissant irano-suédois condamné à mort en Iran pour espionnage au profit des services de renseignement israéliens sera exécuté ce mois-ci, a annoncé mercredi l'agence de presse semi-officielle iranienne ISNA, citant de hauts responsables.

Ahmadreza Djalali, médecin et chercheur en médecine d'urgence, a été arrêté en 2016 lors d'une visite universitaire en Iran et "doit être exécuté au plus tard le 21 mai", a indiqué ISNA.

Accusé d'avoir transmis au Mossad des informations sur deux responsables du programme nucléaire iranien, ce qui aurait permis leur assassinat entre 2010 et 2012, l'accusé avait été jugé et condamné à mort en 2017.

M. Djalali assure pour sa part avoir été condamné en raison de son refus d'espionner pour le compte de l'Iran lorsqu'il travaillait en Europe.

L'annonce de son exécution intervient tandis que le parquet suédois a de son côté requis la perpétuité contre un ancien responsable pénitentiaire iranien.

Hamid Noury, 61 ans, jugé à Stockholm depuis août 2021, est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour avoir été impliqué selon l'accusation dans l'exécution d'un grand nombre de prisonniers en Iran dans les années 1980.

Le ministère suédois des Affaires étrangères n'a pour l'heure émis aucun commentaire concernant la décision de Téhéran d'exécuter Ahmadreza Djalali.

Mais dans un message sur Twitter, il a toutefois déconseillé à ses concitoyens tout voyage non essentiel vers la République islamique "en raison de la situation sécuritaire".