Le chef de l'ONU se dit "très préoccupé" par les armes du Hezbollah à l'approche des élections libanaises.

Antonio Guterres a appelé à ce que les prochaines élections soient "libres, équitables et transparentes"

Le chef de l'ONU a appelé à ce que les élections parlementaires libanaises du 15 mai soient "libres, équitables, transparentes et inclusives" dans un rapport diffusé mercredi, et a mis en garde contre la présence déstabilisante du Hezbollah dans ce pays qui traverse de multiples crises.

Le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans le rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU que la polarisation politique dans le pays s'est aggravée et que le peuple libanais "lutte quotidiennement pour répondre aux besoins essentiels de base".

Il a également évoqué les fréquentes manifestations à travers le pays, déclenchées par "la frustration de la population face à la situation politique et à la crise économique et financière."

Les élections parlementaires du 15 mai sont les premières depuis le début de l'effondrement économique du Liban, fin 2019.

Les factions du gouvernement n'ont pratiquement rien fait pour remédier à cet effondrement, laissant les citoyens libanais se débrouiller seuls alors qu'ils plongent dans la pauvreté, sans électricité, sans médicaments, sans collecte des ordures ou tout autre semblant de vie normale.

M. Guterres a également souligné que le maintien par le groupe terroriste Hezbollah "de capacités militaires importantes et sophistiquées échappant au contrôle du gouvernement libanais demeure un sujet de grave préoccupation".

Il a rappelé que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a annoncé en février qu'il avait désormais la capacité de transformer des milliers de ses missiles "en missiles de précision" et qu'il fabriquait des drones "depuis longtemps".

"Je continue d'exhorter le gouvernement et les forces armées du Liban à prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire au Hezbollah et aux autres groupes armés d'acquérir des armes et de se doter d'une capacité paramilitaire en dehors de l'autorité de l'État", a déclaré le chef de l'ONU, soulignant que cela violait les résolutions du Conseil de sécurité.