Liban: le chef de l'ONU appelle à des élections "libres et transparentes" le 15 mai

Le chef de l'ONU a appelé à ce que les élections législatives libanaises du 15 mai soient "libres, justes, transparentes et inclusives" dans un rapport et a appelé à la formation rapide d'un gouvernement qui donne ensuite la priorité à la mise en œuvre de réformes répondant aux multiples crises du pays.

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans le rapport au Conseil de sécurité de l'ONU que la polarisation politique dans le pays s'est accentuée et que le peuple libanais "lutte quotidiennement pour répondre aux besoins essentiels de base."

Il a souligné les fréquentes manifestations à travers le pays déclenchées par "la frustration du public face à la situation politique et à la crise économique et financière".

Les élections législatives du 15 mai sont les premières depuis le début de l'effondrement économique du Liban à la fin de 2019. Les factions du gouvernement n'ont pratiquement rien fait pour remédier à l'effondrement, laissant les Libanais se débrouiller seuls face à la pauvreté, au manque d'électricité, de médicaments ou de vivres.

Les élections sont également les premières depuis l'explosion catastrophique du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth qui a tué plus de 215 personnes et détruit de grandes parties de la ville. L'explosion a suscité une indignation généralisée face à la corruption endémique et à la mauvaise gestion des partis traditionnels.