Mahmoud Abbas condamne l'attaque terroriste à Elad

"La paix est le chemin le plus court pour assurer la sécurité et la stabilité des deux peuples"

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a condamné l'attaque terroriste à Elad (centre d'Israël) qui a fait trois morts jeudi soir, a rapporté l'agence de presse officielle Wafa.

"Les meurtres de civils palestiniens et israéliens ne font que conduire à une nouvelle détérioration de la situation, à un moment où nous nous efforçons tous de parvenir à la stabilité et d'empêcher une escalade de la violence", a déclaré Mahmoud Abbas dans un communiqué.

Les responsables de l'Autorité palestinienne et son mouvement le Fatah ont été à maintes reprises accusés par les gouvernements israéliens d'inciter à la violence, et le dirigeant palestinien a rarement dénoncé les actes de terrorisme. Les sondages montrent régulièrement que de nombreux Palestiniens considèrent la "lutte armée" contre Israël comme légitime.

Toutefois, au cours de la récente vague de terreur, M. Abbas a condamné trois des massacres les plus meurtriers commis par des terroristes palestiniens de Cisjordanie.

Dans sa déclaration de jeudi, Mahmoud Abbas a également évoqué les tensions sur le site de la mosquée Al-Aqsa.

Le chef de l'Autorité palestinienne a condamné "les attaques continues contre notre peuple et ses lieux saints islamiques et chrétiens qui ont créé une atmosphère de tension et d'instabilité."

Mahmoud Abbas a en outre mis en garde contre l'"exploitation de la situation lors des attaques contre les Palestiniens par les colons" en ajoutant que "la paix est le chemin le plus court pour assurer la sécurité et la stabilité des deux peuples".

Plus tôt dans la nuit de jeudi à vendredi, deux terroristes ont attaqué plusieurs Israéliens dans la ville d'Elad, au centre du pays avec une hache et un couteau. Les policiers estiment que les terroristes - qui n'ont pas encore été identifiés - sont des Palestiniens de Cisjordanie.

L'attaque a eu lieu à la fin de la fête de l'indépendance d'Israël et fait suite à une vague d'attaques terroristes en Israël et en Cisjordanie ces dernières semaines.