Les rebelles houthis au Yémen saluent l'attaque terroriste perpétrée à Elad

"L'ennemi sioniste doit savoir qu'il n'y aura pas de paix et de sécurité tant que la Palestine sera occupée"

Les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen ont célébré l'attaque terroriste perpétrée à Elad jeudi soir, saluant une opération menée "au cœur du régime sioniste", ont rapporté les médias iraniens.

Le groupe yéménite a publié une déclaration de "félicitations pour l'opération palestinienne contre l'ennemi israélien". Selon lui, celle-ci a eu lieu en réponse aux actions de l'ennemi sioniste et à ses attaques contre les sanctuaires islamiques dont la mosquée al-Aqsa.

Les Houthis ont ajouté qu'ils soutenaient les attaques visant à "ébranler le régime sioniste", et appelé tous les musulmans de la région à en faire de même.

"L'ennemi sioniste doit savoir qu'il n'y aura pas de paix et de sécurité tant que la Palestine sera occupée", ont ajouté les Houthis, qui dénoncent également "l'attaque par les forces de l'armée sioniste de la maison du père du martyr à Jénine et des forces de la résistance".

Les Houthis sont un groupe rebelle au Yémen qui combat depuis des années le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite. En 2015, l'Arabie saoudite a pris la tête d'une coalition internationale au Yémen pour empêcher le groupe de prendre Aden et d'autres villes du pays.

Depuis, Riyad est la cible régulière des missiles et des drones houthis fournis par l'Iran.

L'objectif de Téhéran est de créer un front uni contre Israël, constitué des Houthis, de groupes pro-iraniens en Irak, du Hamas et du Hezbollah et s'étendant du Yémen le long de la mer Rouge jusqu'à l'Irak et le Golfe, en passant par la Syrie et le Liban.